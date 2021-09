PSG : Mbappé, matin midi et soir, Agüero fait une overdose !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Tous les jours pendant le mercato, le nom de Kylian Mbappé figurait en grosses lettres dans la presse espagnole en raison de l’intérêt du Real Madrid pour l'attaquant du Paris Saint-Germain.

Dans la dernière ligne droite du mercato estival, le club merengue était proche de rafler la mise avec une offre avoisinant les 200 millions d’euros bonus compris. Florentino Pérez et les Socios du Real Madrid y croyaient, mais le PSG a finalement refusé de vendre Kylian Mbappé. Cela n’a pas manqué de faire les gros titres de la presse espagnole. Et bien malgré lui, l’international tricolore commence à agacer en raison de sa surmédiatisation. Dans un live du streamer Ibai Llanos sur Twitch, c’est Sergio Agüero qui n’a pas caché sa lassitude d’entendre parler de Kylian Mbappé à toutes les sauces. Une posture qui ne manque peut-être pas de sincérité mais qui est également maîtrisé en termes de communication pour celui qui n’est autre que l’avant-centre… du FC Barcelone.

Agüero lassé d'entendre parler de Mbappé

« Tous les jours, on parle de Kylian Mbappé à Madrid... » s’est gentiment agacé l’attaquant argentin du FC Barcelone, ce à quoi le streamer l’accompagnant lui a répondu : « Tu veux que je te dise quoi? De ne pas le signer ? ». La réponse de Sergio Agüero a ensuite été très limpide. Le meilleur buteur de l’histoire de Manchester City en a marre de l’actualité 100 % Mbappé et l’a bien fait savoir à son interlocuteur. « Non mais c'est tous les jours ! 'Mbappé ! Mbappé ! Mbappé !' Toute la journée ! Il est venu (au Real) ? Non. Voilà ». Une prise de position sans langue de bois qui sera appréciée à Barcelone, où on est également frustré de voir le Real Madrid dans la lumière. Finalement, le buteur du PSG n’a pas signé dans la capitale espagnole. Ce n’est peut-être que partie remise puisque Kylian Mbappé sera libre en juin prochain…