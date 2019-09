Esp : 80ME pour virer Zidane, le Real Madrid cauchemarde

Dans : Liga, Foot Europeen.

Même si ce dimanche, la pression qui était mise par la presse espagnole sur les épaules du Real Madrid est passé sur celles du FC Barcelone, battu samedi soir à Grenade, le cas des Merengue agite toujours. La déroute face au PSG ne passe pas, et Zinedine Zidane suscite toutes les attentions, nombreux étant ceux qui pensent que l'entraîneur français n'aurait jamais dû revenir au Real Madrid lorsqu'il a été sollicité par Florentino Perez. Et au moment où l'avenir de Zizou semble flou, Sport a fait les comptes si l'idée d'un limogeage du coach tricolore devait se concrétiser rapidement.

Pour le média catalan, si Florentino Perez sacrifiait Zinedine Zidane, alors cela coûtera la coquette somme de 80ME au Real Madrid. Car pour faire son come-back à la Maison Blanche en mars dernier, Zizou a obtenu un contrat de trois ans et demi avec un salaire annuel de 13,5ME net. Autrement dit, en payant toute la durée de contrat restant à Zinedine Zidane, et en ajoutant les taxes et impôts, alors l'opération coûtera près de 80ME au Real Madrid, sauf si le Français sacrifiait une partie de son contrat. Bien évidemment, on est encore bien loin de tout cela, mais la pression est clairement énorme avant le match de ce dimanche soir à Séville.