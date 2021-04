En pleine pandémie, Karim Benzema fait craquer l’Espagne

Dans : Liga.

Karim Benzema s’est offert une petite parenthèse enchantée cette semaine avec un beau moment de complicité avec une centenaire fan du Real Madrid.

De nouvelles restrictions rentreront en vigueur dans tout le pays en France dans les prochains jours, afin de faire face à qui est désormais appelé la troisième vague de Covid-19. Comme partout en Europe, le combo du confinement avec la vaccination accélérée est utilisé pour essayer d’entrevoir le bout du tunnel d’ici l’été. Libéré de ses obligations internationales par Didier Deschamps, qui ne souhaite plus le voir jouer en équipe de France, Karim Benzema en a profité pour faire parler de lui. Pas avec l’annonce de la date de son procès pour le chantage à la sextape de Mathieu Valbuena, mais pour une bonne action qui a fait chavirer l’Espagne. En effet, les médias de l’autre côté des Pyrénées avaient effectué un petit reportage sur une mamie âgée de 100 ans et qui partait se faire vacciner. Elle en avait profité pour confier qu’elle était une grande fan du Real Madrid, et adorait Karim Benzema, pour son efficacité et la façon dont il jouait. Une preuve de la très grande popularité du « KB9 » en Espagne. Et dans la foulée de ce reportage arrivé aux oreilles de l’ancien joueur de l’OL, El Pais raconte que le Madrilène a envoyé un maillot dédicacé et un message vidéo de la part de Karim Benzema, touché par ce fidèle soutien.

Victorina Legaz est une fan incontesté du Real Madrid et de Karim @Benzema. Lorsqu’elle s’est faite vacciner contre le C0VID, elle ne cessait de parler de lui. Mis au courant de l’histoire, Karim lui a adressé une vidéo et un maillot dédicacé. pic.twitter.com/B2rmbQ1wVE — Karim Benzema France (@KBenzema_FR) March 31, 2021

Une initiative qui a fait mouche, auprès de la famille de Victorina Legaz. « Je pense qu’aucun autre cadeau ne pourra l’exciter plus que cela. Elle était comme une ado. C’est une attention spéciale du joueur et du club », a fait savoir le neveu de cette centenaire dans les colonnes du journal ibère. Dans son petit message, Karim Benzema a en tout cas pris des nouvelles de cette fidèle du Real Madrid, la félicitant pour son amour pour la Maison Blanche depuis tant d’années.