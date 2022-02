Dembélé est un menteur, Barcelone scandalisé

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Tandis que Xavi a décidé de le faire jouer, même s'il ne prolonge pas son contrat avec le FC Barcelone, l'attaquant français choque encore une fois les supporters du Barça.

Le feuilleton Ousmane Dembélé a mal tourné durant le dernier marché des transferts. Joan Laporta a tenté, en vain, de mettre la pression sur l’attaquant français en lui faisant comprendre que soit il prolongeait son contrat avec Barcelone, soit il devait quitter la Catalogne immédiatement afin de ne pas partir libre en fin de saison. Finalement, rien ne s’est passé, et le président du Barça a laissé son entraîneur décider s’il fallait mettre l’ancien joueur de Dortmund au placard jusqu’en juin prochain afin de le punir, ou s’il fallait tout de même compter sur lui. Xavi ne s’est pas longtemps posé la question et a fait confiance à Ousmane Dembélé, comptant sur son professionnalisme jusqu’en juin prochain. Pour l’instant, l’international français a joué le jeu pour le bien de son club, qui retrouve peu à peu des couleurs, notamment offensivement, même si Barcelone jouera gros à Naples jeudi soir en Europa League. À la veille de cette rencontre, le quotidien sportif catalan Sport affirme qu’un coup de tonnerre est possible.

Ousmane Dembélé fait la Une à Barcelone

En effet, Sport explique qu’Ousmane Dembélé aurait fait savoir à Xavi qu’il avait vraiment le désir de poursuivre sa carrière à Barcelone, et que son agent était fermement décidé à trouver un accord avec Joan Laporta afin que l’aventure continue. Pourtant, depuis des semaines, et même des mois, les deux parties discutaient sans réellement avancer, le président du FC Barcelone estimant que l’appétit financier de l’attaquant était démesuré, et qu’il n’y avait plus vraiment la place pour négocier. C’est pour cela que le changement radical d’attitude de Dembélé a du mal à convaincre du côté du Camp Nou, où l’on n’est pas loin de penser que tout cela est un vaste mensonge afin de garder sa place dans le groupe. Cependant, ne voulant pas totalement fermer la porte à un joueur qui partira libre, s’il le souhaite en fin de saison, les responsables barcelonais laissent le représentant d’Ousmane Dembélé revenir discuter si ce dernier le souhaite, sachant évidemment que Barcelone ne lui propose plus d’offre pour prolonger, celle émise en décembre dernier ayant été déchiré. Autrement dit, le joueur français devra faire le premier pas et venir avec une vraie offre s’il désire rester.

La confiance étant rompue entre les deux clans, ce renouvellement semble donc très peu probable. Comme l'explique Lluis Miguelsanz, journaliste du média barcelonais, il est désormais temps de savoir si Ousmane Dembélé sera enfin à la hauteur d'un club comme le Barça à la fois sur les terrains de football, mais également dans son attitude. « Dembélé sait ce que son entraîneur a fait pour lui, et ces six mois supplémentaires que le Barça lui a accordés devraient aussi lui servir à réfléchir sur son comportement (...) Tout cela Dembélé le sait, tout comme il sait que son entourage essaie toujours de le vendre au plus offrant, privilégiant, une fois de plus le business au football. Le geste de Xavi, qui le garde dans son groupe, l’a encore une fois rapproché du Barça. Mais avec le Français, la vérité est qu'on ne sait jamais ce qui va finir par arriver. Le Barça fait bien de ne plus bouger. Le club a déjà fait ce qu'il y avait à faire à l'époque et ils se sont ratés. Si le Français change d’avis, s’il se sent important ici et se rend compte que ce projet pourrait finir par le faire progresser, tout ce qu’il aura à faire c'est de presser son entourage pour qu'il discute avec les dirigeants », explique le journaliste barcelonais, qui met le ballon dans le camp d'Ousmane Dembélé.