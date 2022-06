Dembélé annonce sa décision, le Barça est perdu

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat au FC Barcelone, Ousmane Dembélé ne négocie plus avec ses dirigeants au sujet d’une prolongation. Le silence du Français et de son entourage a fini par agacer la direction qui a perdu tout espoir de le conserver. Mais de son côté, l’ailier blaugrana assure qu’il restera la saison prochaine.

Le FC Barcelone ne se fait plus d’illusions. Malgré des mois de négociations et plusieurs offres transmises, le club catalan estime qu’il est impossible de conserver Ousmane Dembélé. Les exigences financières du Français sont jugées beaucoup trop élevées. Alors que l’ailier en fin de contrat, lui, attend un effort supplémentaire de la part de ses dirigeants, dont la dernière proposition n’a même pas reçu de réponse. De quoi agacer la direction qui a décidé de rompre les discussions et de préparer la saison prochaine sans Ousmane Dembélé.

Le Barça n'y croit plus

L’entraîneur Xavi, qui a réintégré l’ancien joueur du Borussia Dortmund l’hiver dernier, et qui s’est beaucoup appuyé sur lui en deuxième partie de saison, a lui aussi accepté l’idée de perdre son ailier. Et a validé la piste menant au Brésilien Raphinha pour le remplacer. La séparation semble donc imminente et pourtant, Ousmane Dembélé a surpris tout le monde lors d’un bref échange avec un supporter. Lorsque ce dernier lui a demandé s’il comptait rester au Barça, l’international tricolore, à bord de son véhicule, lui a répondu « oui ».

Un de nos followers nous a envoyé ça. #Dembele 🇫🇷 pic.twitter.com/kTV0uTr61M — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) June 18, 2022

Puis le fan l’a interrogé sur l’intérêt de Chelsea. Mais d’après le joueur formé au Stade Rennais, « c'est des rumeurs ». Ousmane Dembélé y retrouverait pourtant Thomas Tuchel qu’il avait côtoyé en Allemagne. L’internaute l’a donc lancé sur une nouvelle collaboration avec le manager de Chelsea. « Je suis bien à Barcelone », a écarté l’ami et coéquipier de Pierre-Emerick Aubameyang. C’est à se demander si Ousmane Dembélé est au courant du blocage dans les discussions.