Covid-19 : Le Barça se rebelle, Javier Tebas va se fâcher

Les différents championnats européens ont beau travailler sur un scénario de reprise, de nombreux clubs sont très réticents à l’idée de reprendre aussi rapidement les compétitions.

En France, plusieurs joueurs ont émis des doutes à ce sujet. Mais la Ligue 1 n’est pas un cas isolé car en Espagne non plus, la reprise du foot dès le mois de mai en ce qui concerne les entraînements ne fait pas l’unanimité. Ces derniers jours, des joueurs de deuxième division s’étaient exprimés à ce sujet. Mais ce lundi, c’est la position du FC Barcelone qui est dévoilée par le quotidien Sport. Et pour le média, il est évident que le champion d’Espagne en titre n’est pas favorable à une reprise rapide de la Liga. A tel point que lorsque la date d’un retour à l’entraînement sera annoncée, les joueurs de Barcelone auront le choix de rester chez eux par crainte des risques sanitaires.

Pour le club catalan, il ne faut tout simplement pas reprendre avant que toutes les conditions soient réunies pour éviter aux joueurs d’être contaminés. Le protocole de retour à l’entraînement esquissé par la Liga, qui prévoit notamment des tests de dépistage et une reprise en individuel des joueurs dans un premier temps, n’a pas non plus convaincu la direction barcelonaise, décidément très réticente à l’idée de remettre le pied à l’étrier. Dans les prochains jours, il n’est d’ailleurs pas impossible que le FC Barcelone communique officiellement à ce sujet. Josep Maria Bartomeu pourrait carrément menacer de boycotter la reprise de la Liga si les conditions sanitaires ne sont pas réunies. Une prise de position qui risque de fâcher tout rouge le président du championnat Javier Tebas, lequel a clairement indiqué ce week-end qu’il était prêt à pénaliser sportivement les clubs qui s’opposeront à la reprise du championnat. L’ambiance est plus tendue que jamais en Espagne…