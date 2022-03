Clash au Real avant de jouer le PSG !

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

L'ambiance se tend au Real Madrid, où Eduardo Camavinga est mécontent de son traitement et remet en cause l'avenir de Carlo Ancelotti.

Leader de Liga, le Real Madrid a confirmé son statut en s’imposant face à une formation de la Real Sociedad qui est un solide candidat aux places européennes cette saison. Une victoire qui a notamment permis à Eduardo Camavinga de se mettre en évidence, avec un but sur un tir lointain. Une belle façon pour le Français de profiter des absences au milieu de terrain, ce qui pourrait aussi lui valoir une titularisation ce mercredi face au PSG. Mais l’ancien rennais n’est pas dupe, si jamais l’équipe type habituelle était sur pied, il se contenterait du banc de touche, lui qui n’entre même pas toujours en jeu. L’espoir français se doutait que sa première saison chez un géant européen serait forcément un peu difficile, mais il est très déçu de la façon dont il est géré par Carlo Ancelotti.

Les prises de position à l’égard de l’entraineur italien sont rares dans le vestiaire, même si les bruits qui courent sur les doutes de sa direction à ce sujet autorisent probablement cette sortie. En tout cas, selon El Nacional, son agent a demandé à rencontrer la direction du Real pour faire un point sur sa situation. Et les discussions n’ont pas été très cordiales, car le représentant de Camavinga n’a pas compris pourquoi Ancelotti refusait de donner des minutes à son poulain, et a souligné que cela l’empêchait totalement de progresser et donc de se mettre au niveau attendu. Le milieu de terrain est parfaitement conscient que ce sont seulement les absences qui lui permettent de jouer, et il a beaucoup de mal à comprendre les choix à son encontre d’Ancelotti.

Liverpool rôde pour Camavinga

Au point de parler directement d’un départ possible, en transfert ou en prêt, si jamais l’entraineur italien était toujours sur le banc la saison prochaine, et ne faisait pas évoluer la réflexion. Un coup de pression assez mal venu à l’heure où le Real joue gros contre le PSG ce mercredi. Surtout que certains clubs se sont déjà manifestés, comme Liverpool qui se propose de récupérer Eduardo Camavinga si ce dernier veut partir. Et nul doute que son agent a tôt fait de rappeler que si le Real Madrid devait se séparer de son joueur, il ne tarderait pas à trouver un nouveau point de chute, même si la situation n’en est pas encore à ce point.