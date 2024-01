Ce coach s'éclate trop pour penser au Barça

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Défait 3-5 dans un match dantesque contre Villarreal, le FC Barcelone a vécu une nouvelle déconvenue. Dans la foulée, Xavi a annoncé sa décision de quitter le club à la fin de la saison. Plusieurs noms sont annoncés pour prendre sa succession, notamment celui de Thiago Motta.

Éliminé de la Coupe du Roi et distancé en Liga, le FC Barcelone a de fortes chances de vivre une saison blanche. Il ne reste que la Ligue des Champions aux Catalans mais il est difficile d'imaginer un sacre à Wembley le 1er juin. Xavi qui a tout de même remporté le championnat espagnol la saison passée, est vivement critiqué. L'ancien milieu de terrain a décidé de quitter son poste d'entraîneur à la fin de la saison. Les presses espagnoles et catalanes ont donc fait une liste des prétendants au poste de coach du Barça. L'un des noms qui revient le plus est celui de Thiago Motta, actuel entraîneur de Bologne. Le technicien italien qui était initialement présenté comme un plan B, commence à devenir une piste séreuse. Il s'est exprimé sur cette rumeur.

Courtisé par le Barça, Thiago Motta botte en touche

« Je suis vraiment désolé, il (Xavi, NDLR) faisait du bon travail. J'ai aussi vu Klopp annoncer ses adieux. Je ne connais pas les raisons et je lui souhaite le meilleur. Quand il y aura des nouvelles sur mon avenir, vous le saurez, aujourd'hui il n'y en a pas et ce n'est pas le moment non plus » a confié l'ancien milieu de terrain au micro de Sky Sport, lorsqu'on lui a évoqué un possible départ à Barcelone cet été. Thiago Motta qui a porté les couleurs des Blaugranas entre 2001 et 2007, a affirmé son souhait de rester à Bologne pour l'instant et qu'il ne pensait pas à son avenir pour le moment. « Je vis le présent et mon présent est seulement Bologne. Je suis bien ici. Je profite de ce moment, c'est génial aussi grâce à nos supporters. Je pense à aujourd'hui et tout le reste compte très peu » a ajouté l'ancien joueur de 41 ans à Dazn. Bologne qui a tenu en échec l'AC Milan 2-2 lors de la dernière journée de la Serie A, réalise une excellente saison, grâce au très bon travail de Thiago Motta, qui risque d'être courtisé par le Barça dans quelques mois.