Bye-Bye Benzema, Fred Hermel l'éjecte du Real

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Tremblement de terre au Real Madrid après la déconvenue à Manchester City. Même Karim Benzema n'est pas épargné par le spécialiste du football espagnol qu'est Fred Hermel. De quoi changer l'avenir de l'attaquant français ?

Club le plus titré du continent, le Real Madrid ne remportera pas une 15e Ligue des Champions cette saison. Le parcours s’est arrêté brutalement en demi-finale face à Manchester City, ce qui n’a rien de déshonorant en soi. Mais le résultat final avec une défaite 4-0 et la manière ont toutefois permis à Fred Hermel de mettre le doigt là où ça fait mal. Spécialiste du football espagnol et grand admirateur du Real Madrid, le consultant de RMC avoue que le bilan ne peut être que négatif, notamment en ce qui concerne de nombreux cadres de l’équipe. Demandez au PSG, après une déconvenue en Ligue des Champions, il est difficile de trouver des éléments positifs tant la déception l’emporte.

Benzema et les autres ne sont plus compétitifs

Mais pour Fred Hermel, même Karim Benzema n’est plus intouchable. L’attaquant français, qui a pendant longtemps porté les Merengue en Europe, n’a plus forcément la même réussite et doit même jongler avec les pépins physiques pour pouvoir être en forme pour les affiches. Un rendement loin d’être celui qui était le sien par le passé, quand l’ancien de l’Olympique Lyonnais ne manquait jamais un match et se montrait décisif à chaque fois qu’une rencontre à élimination directe arrivait.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

En fin de contrat au mois de juin, KB9 devrait prolonger au Real Madrid, en vertu d’un accord trouvé de longue date avec le président Florentino Pérez, mais pour le journaliste de RMC, son départ ne le ferait pas pleurer. « Sans Courtois, cela peut faire 8-0 ce soir. Ce qui m’a vraiment surpris, c’est l’absence totale de compétitivité des joueurs. Ce Real Madrid se prend une leçon de football comme rarement dans son histoire en Europe. Je suis obligé de parler d’une fin de cycle pour certains joueurs. Le match que fait Benzema, Kroos, Modric ou Carvajal, on arrive au bout du bout, et on parlait déjà de ça il y a deux-trois ans. Ce n’est plus possible, l’impuissance vient des joueurs, ils sont moins bons, moins bons que les autres », a balancé Fred Hermel, pour qui les joueurs champions d’Europe il y a un an, n’ont désormais plus le niveau et doivent dégager pour permettre un renouvellement du club espagnol.

Pour le moment, ce n’est pas la tendance, mais le fracas causé par le 4-0 encaissé pourrait bien faire du bruit alors que Carlo Ancelotti se voit certain d’être confirmé pour la saison prochaine, ce qui pourrait aussi évoluer en fonction des conséquences du fiasco de l’Etihad. Pour Karim Benzema, une prolongation est toujours à l’ordre du jour, mais le Real Madrid sait qu’il ne peut plus se permettre le luxe de ne pas le mettre en concurrence sérieuse désormais.