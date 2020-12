Barcelone : Messi avoue un rêve loin du PSG

Dans : Liga.

Dans une longue interview diffusée dimanche soir par La Sexta, Lionel Messi a fait le point sur son avenir.

En fin de contrat avec le FC Barcelone à l’issue de la saison, l’international argentin ne sait pas encore de quoi sera fait son mercato estival. Sans langue de bois, Lionel Messi a clairement indiqué qu’un départ du Barça au mois de janvier était inenvisageable. L’été prochain en revanche, tous les scénarios seront possibles, notamment celui d’une prolongation à Barcelone en fonction du résultat des élections présidentielles, ou une signature au Paris Saint-Germain. Au micro du média espagnol, le lutin de 33 ans n’a pas non plus fermé la porte à un départ aux Etats-Unis.

« J'ai toujours dit que je voudrais profiter de l'expérience de vie aux États-Unis, jouer dans ce championnat. Mais je ne sais pas si ça arrivera, maintenant ou plus tard » a confié Lionel Messi, pour qui une signature en Major League Soccer a régulièrement été évoquée. Un projet qui pourrait se concrétiser en cas de signature à Manchester City, dont l’entraîneur Pep Guardiola courtise avec assiduité son ancien joueur à Barcelone. Et pour cause, les Citizens sont également propriétaires du club des New York City, et pourraient proposer à La Pulga un départ au Etats-Unis dès qu’il le souhaite. Reste maintenant à voir quel sera le choix de Lionel Messi, qui dispose très clairement de trois options pour la suite de sa carrière dans l’optique du mercato. Comme indiqué par ailleurs, il pourrait prolonger à Barcelone, décider de signer au Paris Saint-Germain ou tenter l’aventure à Manchester City, qui pourrait ensuite le conduire aux Etats-Unis. Des choix de carrière cruciaux au vu de son âge (33 ans) et de ses émoluments actuels à Barcelone.