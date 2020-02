Barcelone : Lionel Messi en remet une couche sur Abidal !

Dans : Liga.

Le 4 février dernier, Lionel Messi affichait publiquement ses désaccords avec le secrétaire général du FC Barcelone, Eric Abidal.

L’ancien défenseur de l’OL et du Barça avait désigné les joueurs comme principaux responsables de l’éviction d’Ernesto Valverde, ce que le capitaine Lionel Messi avait très peu apprécié. « Honnêtement, je n'aime pas faire ce genre de choses, mais je pense que chacun doit être responsable de ses propres missions et décisions. Les joueurs savent ce qu'il se passe sur le terrain et on est les premiers à admettre quand on est mauvais. Les responsables de la direction sportive doivent aussi assumer leurs responsabilités qu’ils prennent » avait notamment publié Lionel Messi sur son compte Instagram.

Interrogé par le Mundo Deportivo en cette fin de semaine, le Ballon d’Or 2019 en a remis une couche au sujet de son supérieur hiérarchique. « Abidal ? Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais j'ai répondu parce que je me suis senti attaqué. J'ai senti qu'il s'en prenait aux joueurs. On dit déjà beaucoup que je prends les décisions et que je commande, ce qui n'est pas vrai. C'est aussi arrivé avec la sélection argentine. On a dit que je choisissais les entraîneurs, que mes amis jouaient... C'est peut-être le fait de rester si longtemps au même endroit et de connaître la maison, ici comme en sélection. Mais je crois qu'il a été démontré que j'ai mon opinion, le club la sienne, que nous ne sommes pas toujours d'accord et que ce que je dis n'est pas toujours suivi par des actes » a commenté Lionel Messi. On l’aura bien compris, les deux hommes ne partiront pas en vacance ensemble cet été…