Barcelone : Aubameyang tabassé et dépouillé chez lui

Par Claude Dautel

Remplaçant contre Valladolid, Pierre-Emerick Aubameyang a vécu une sale soirée puisqu'à son retour à son domicile, l'attaquant a été attaqué et frappé alors qu'il était avec sa famille.

Tandis que son nom circule toujours du côté de Chelsea à trois jours de la fin du mercato, Pierre-Emerick Aubameyang a vécu une sale nuit du côté de Barcelone. Le quotidien El Pais révèle ce lundi qu’il y a quelques heures, alors qu’il dormait dans sa maison de Castelldefels, à quelques kilomètres de Barcelone, l’attaquant du Barça a eu la mauvaise surprise d’être réveillé vers 1 heure du matin, tout comme sa famille, par des individus cagoulés et décidés à tout faire pour repartir avec un gros butin. Le média espagnol précise que Pierre-Emerick Aubameyang a été menacé par quatre hommes munis d’armes à feu et de barres de fer, et que ces derniers auraient frappé le joueur afin d’avoir accès au coffre-fort de sa maison. Après avoir obtenu gain de cause, et volé des bijoux, les braqueurs sont ensuite repartis avec une Audi A3.

Aubameyang frappé pour donner le code du coffre-fort

🔴 El jugador del Barça Pierre-Emerick Aubameyang ha sufrido un robo violento esta madrugada en su casa de Castelldefels. Al menos cuatro hombres han escalado hasta el jardín, le han amenazado con armas de fuego y barras de hierro, y le han golpeado a él https://t.co/m1Kyd2Usz1 — EL PAÍS (@el_pais) August 29, 2022

C’est l’épouse de l’attaquant international gabonais qui a alerté la police après le départ des quatre malfrats. Ce n’est évidemment pas la première fois qu’un footballeur est cambriolé, mais El Pais explique que c’est la première fois qu’une agression aussi violente à lieu à Barcelone, les braqueurs étant habituellement en action quand les joueurs sont partis avec le Barça. En 2018, Jordi Alba avait été cambriolé alors qu’il était dans son domicile, mais les malfrats avaient agi très discrètement. Le FC Barcelone et Pierre-Emerick Aubameyang n'ont pas communiqué sur ce sujet, mais voilà qui pourrait inciter ce dernier, remplaçant dimanche contre Valladolid, à vite accepter l'offre de Chelsea.