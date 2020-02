Barcelone : 13 joueurs disponibles, Abidal se fait massacrer

Dans : Liga.

Dans une position favorable après le match nul à Naples (1-1) mardi, le FC Barcelone préparera son huitième de finale retour de la Ligue des Champions avec un groupe très diminué. D’où les critiques sur la direction sportive.

Eric Abidal vit une période compliquée au FC Barcelone. Ces dernières semaines, le secrétaire technique s’est offert une polémique en critiquant l’investissement de certains joueurs sans les nommer. De quoi provoquer la colère du capitaine Lionel Messi qui l’a ouvertement recadré sur les réseaux sociaux. Dans ces conditions, le Français a été obligé de faire son mea-culpa et de se faire discret. Seulement voilà, d’autres critiques le mettent de nouveau au premier plan. Car après le match nul obtenu à Naples (1-1) en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions mardi, le Barça s’aperçoit que le nombre d’absents pour le match retour augmente dangereusement.

En plus de Luis Suarez, Ousmane Dembélé, Jordi Alba et de Sergi Roberto blessés, Arturo Vidal et Sergio Busquets seront suspendus. De son côté, le joker médical Martin Braithwaite n’est pas qualifié en C1. Résultat, l’entraîneur Quique Setién n’aura que 13 joueurs professionnels à sa disposition ! « Nous n'avons pas un effectif très large parce que malheureusement, la planification a été faite comme ça, a regretté Busquets au micro de Movistar. En plus, nous avons eu des blessures importantes et nous en avons encore. Mais nous allons nous battre, je pense que nous pouvons gagner le match retour à domicile avec nos supporters. » Bien évidemment, Abidal est également pointé du doigt par la presse locale...