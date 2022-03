Barça : Un scandale Messi caché derrière son départ

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

L’été dernier, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone libre de tout contrat pour signer au PSG. C'est louche pour Ronald Koeman.

Le départ de Lionel Messi a provoqué un véritable tremblement de terre au Barça, où les Socios espéraient logiquement la prolongation de « La Pulga ». Pour des raisons -officiellement- économiques, Lionel Messi a finalement été contraint de quitter son club de toujours. Mais à Barcelone, certains se posent, aujourd’hui encore, des questions sur la gestion du cas Messi par le président Joan Laporta. C’est notamment le cas de Ronald Koeman, licencié par Joan Laporta il y a quelques mois au profit de Xavi et qui se demande pourquoi Lionel Messi n’a pas pu être prolongé lorsque l’on voit que quelques mois plus tard, Ferran Torres a par exemple été recruté pour la somme astronomique de 55 millions d’euros en provenance de Manchester City. Ça ne colle pas aux yeux de Ronald Koeman.

Koeman se pose des questions sur le départ de Messi

« C'est sur l'insistance de la direction du club que j'ai accepté le départ de certains joueurs pour remettre de l'ordre dans les finances. Mais ensuite quand tu vois qu'ils amènent quelqu'un (Ferran Torres ndlr) pour 55 millions d'euros peu après avoir laissé partir Lionel Messi... Alors vous vous demandez s'il ne se passait pas autre chose. Pourquoi Messi a-t-il dû partir » s’est interrogé Ronald Koeman dans une interview accordée au Mundo Deportivo, avant de poursuivre en chargeant Joan Laporta. « Vous ne me verrez pas au Camp Nou pendant un moment, je ne peux pas encore faire ça. Pas avec ce président (Joan Laporta), je ne peux pas prétendre qu'il ne s'est rien passé. (...) Laporta m'a dit mille fois que Xavi ne serait pas son entraîneur, car il manquait d'expérience. Mais il avait besoin d'un bouclier, quelqu'un derrière qui se cacher. Je n'étais pas l'entraîneur de Laporta. J'ai eu ce sentiment dès le premier instant, après les élections » a regretté l’ancien coach du FC Barcelone et des Pays-Bas qui, on l’aura bien compris, est l’un des plus influents détracteurs de Joan Laporta.