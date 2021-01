Barça : PSG ou Man City ? Lionel Messi change tout !

Dans : Liga.

A l’approche de la fin de son contrat au FC Barcelone, Lionel Messi préfère terminer la saison avant de prendre une décision pour son avenir. Mais en attendant, le candidat à la présidence Joan Laporta connaît les réelles intentions de l’Argentin.

Alors que de nombreuses rumeurs circulent sur sa prochaine destination, Lionel Messi refuse de s’exprimer. L’attaquant en fin de contrat au FC Barcelone est annoncé au Paris Saint-Germain de son ami Neymar, au Manchester City de son ancien coach Pep Guardiola ou encore en Major League Soccer, l’un de ses objectifs avant la retraite. Mais l’Argentin a fait savoir qu’il ne prendrait pas sa décision avant le terme de la saison. On peut pourtant imaginer que le sextuple Ballon d’Or a déjà une petite idée du maillot qu’il portera lors du prochain exercice. Ce que confirme Joan Laporta, le candidat à la présidence qui, après une réunion avec ses concurrents et la direction intérimaire vendredi, a révélé que Messi souhaitait rester à condition de recevoir la bonne proposition.

« En ce moment, Messi est totalement concentré sur l'objectif de rattraper l'Atlético Madrid en Liga et sur le huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, a confié le Catalan dans des propos relayés par Sport. Je ne sais pas s'il sera disponible dimanche (pour la finale de la Supercoupe d’Espagne contre l’Athletic Bilbao, ndlr), mais il sera sur le banc et c'est important que Leo encourage ses coéquipiers. Je le vois de plus en plus heureux, il prend du plaisir. Contre la Real Sociedad (1-1, 3-2 t.a.b.), c'était un grand match. Je sais qu'il veut rester et qu'il fera tout son possible pour rester tant que le club lui fera une offre qui lui convient. » Attention tout de même aux déclarations d’un candidat en pleine campagne…