Barça : Pep Guardiola ne reviendra jamais à Barcelone

Dans : Liga.

Le Barça de Pep Guardiola était l’un des meilleurs de l’histoire du club espagnol. Cependant, revoir l’entraîneur en fonction au club n’arrivera pas. L’intéressé a été très clair à ce sujet.



Le FC Barcelone est en chantier. Après la démission de Josep Maria Bartomeu, le club devra élire une nouvelle direction. A cette occasion, il n’est pas rare d’entendre des rumeurs sur un retour de Pep Guardiola en Catalogne. Son sextuplé en 2009 est resté dans les mémoires, onze ans après cette période remplie de succès qui reste l’une des plus belles de l’histoire du Barça. Après la victoire de Manchester City à Sheffield United (1-0) ce samedi, le coach a démonté ces bruits de couloir en conférence de presse. Il estime que le club pourra très bien se passer de ses services à l’avenir.

« Je l’ai dit à de nombreuses reprises, ma période comme entraîneur de Barcelone est terminée. Je pense que dans la vie, on ne doit faire les choses qu’une fois. Il y a des gens incroyables qui peuvent occuper le poste, comme Ronald Koeman qui est un excellent entraîneur. Maintenant, il va y avoir des élections à Barcelone. Espérons qu’ils pourront choisir le bon conseil d’administration pour maintenir ce club incroyable au plus haut niveau », a-t-il rapporté. Pour ceux qui espéraient un retour de Guardiola dans les rangs du Barça, les espoirs se sont définitivement envolés. Le technicien espagnol, vainqueur à deux reprises de la Ligue des Champions avec le Barça, se concentre sur Manchester City et espère un jour glaner le trophée avec le club anglais.