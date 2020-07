Barça : Messi va trop loin, Setién s’oppose publiquement à lui

Dans : Liga.

Après la défaite à domicile contre Osasuna (2-1) jeudi, Lionel Messi a poussé un énorme coup de gueule sur le niveau du FC Barcelone. Un discours que son entraîneur Quique Setién ne partage pas totalement.

Lionel Messi prend rarement la parole dans les médias. Mais lorsque le capitaine du FC Barcelone apparaît derrière un micro, c’est toujours pour délivrer un message fort. Confirmation jeudi soir après la défaite contre Osasuna et le titre offert au Real Madrid. En colère, l’Argentin a estimé que les Blaugrana, trop faibles, ne pouvaient pas atteindre leurs objectifs. Une analyse incorrecte selon l’entraîneur Quique Setién, qui s’accroche aux rares prestations abouties ces dernières semaines.

« Il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord avec Messi, et d'autres non, a répondu le technicien. Il a raison sur le fait que si nous jouons comme nous l'avons fait dans certains matchs comme contre Osasuna, nous ne gagnerons rien. Mais nous avons aussi réalisé de bons matchs comme celui à Villarreal (4-1), et là je crois que nous avons le niveau pour gagner la Ligue des Champions. Nous sommes tous conscients qu'il faut s'améliorer. L'équipe doit être plus constante et plus fiable. »

Setién y croit encore

« Il faut être plus régulier pendant les 90 minutes, nous devons être plus conscients de ce qui est en jeu à partir de maintenant. J'insiste, si nous jouons à un bon niveau, nous pouvons y arriver. L'état d’esprit est le moteur de notre corps et quand l'intensité diminue, ce n'est plus pareil. Nous traversons une période compliquée parce que les résultats ne nous ont pas aidés. Mais la clé, c'est de se rendre compte qu'il faut changer. Avec les victoires, l'état d'esprit s'améliore et l'intensité n'est plus la même », a positivé le coach du Barça, dont le poste est sérieusement menacé.