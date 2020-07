Esp : Quique Setien viré par Barcelone ?

Dans : Liga.

Après la défaite du FC Barcelone face à Osasuna, et le sacre du Real Madrid, Quique Setien a reconnu qu'il pourrait être limogé avant même la Ligue des champions.

Trop c’est trop, et pour les supporters du FC Barcelone, après la défaite de jeudi soir en Liga face à Osasuna, la désolation était grande en assistant en plus au triomphe du Real Madrid. Et à moins d’un mois du match retour face au Napoli en 8e de finale de la Ligue des champions, il est évident que Quique Setien est désormais sur un siège éjectable. L’entraîneur du FC Barcelone est clairement conscient que son avenir au Barça est plus que menacé.

« Si je serai présent pour le match contre Naples le 8 août ? J’espère bien, mais je ne sais pas. Je suis d'accord avec Lionel Messi sur certaines choses, dont le besoin de faire notre autocritique. Aujourd'hui nous avons eu dix corners. Si nous en avions marqué un, nous n'aurions pas perdu. Si nous étions allés de l'avant, nous n'aurions pas perdu. Nous devons faire notre autocritique. Il y a des choses à améliorer, mais nous en avons aussi bien fait certaines. Je ne jetterais pas tout. Nous avons quelques jours de repos et l'équipe va sûrement revenir fraîche. C'est ce que nous devons faire pour affronter ce Final 8 .Je suis le plus responsable de cette situation. Mais je sens que j'ai les capacités et l'énergie. Je suis convaincu que nous allons être une équipe différente, avec une attitude mentale complète, et que nous disputerons la Ligue des champions avec les garanties maximales. Ça, je peux contrôler. Au-delà, je ne peux pas. J'ai déjà vécu ces situations », a confié Quique Setien pour qui les prochains jours risquent d’être compliqués, Josep Maria Bartomeu semblant proche de trancher dans le vif histoire de ne pas sacrifier une saison entière.