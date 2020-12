Barça : Messi va prolonger, c'est promis

Dans : Liga.

Sur le départ au FC Barcelone, Lionel Messi meurt pourtant d'envie de rester au sein de son club de coeur. C'est du moins la certitude d'un candidat à la présidence.

Humiliation sportive, scandale interne, comptes dans le rouge, rien ne va plus au FC Barcelone et le départ forcé de Josep Maria Bartomeu a simplement permis de constater la profondeur de la crise que traverse le géant catalan. La course à la présidence promet d’occuper les prochaines semaines, avec une campagne assez bizarre, puisque les promesses s’enchainent malgré le manque de moyens du club. C’est le cas de Jordi Farre, candidat au poste de président, et qui a certifié que Lionel Messi prolongerait au Barça s’il était élu.

« Messi veut rester au Barça. C'est ce que je sais. Sa famille veut rester à Barcelone et nous allons travailler pour cela. J’irais jusqu'à dire que si nous gagnons les élections, Messi renouvellera son bail. Sa prolongation serait engagée automatiquement le 25 janvier si je remportais les élections la veille », a certifié sur Onda Cero l’un des cinq candidats à la présidence, qui n’y va pas de main morte sur les promesses de campagne. Les socios qui rêvent de voir Lionel Messi rester à vie au sein de la formation blaugrana y seront peut-être sensibles. Même si de son côté, le joueur, échaudé par les évènements de l’été dernier, n’est pas du tout dans l’optique de signer quoi que ce soit avec son club de coeur. Son est associé avec insistance en vue d'un départ, notamment au PSG. Surtout que les résultats sportifs, l’entente avec Ronald Koeman, et la manière, ne sont pas au rendez-vous cette saison.