Dans : Liga.

Retenu cet été malgré ses envies d’ailleurs, Lionel Messi a entamé la dernière année de son contrat au FC Barcelone. Rien ne pourra l’empêcher de partir l’été prochain, sauf si Gerard Piqué et le club catalan parviennent à le convaincre de prolonger l’aventure.

Depuis sa fameuse sortie médiatique pour expliquer son mercato estival, Lionel Messi ne s’est plus exprimé sur son avenir. Comme il l’avait annoncé, le maître à jouer du FC Barcelone se concentre sur le terrain et sur les objectifs de son équipe. Reste à savoir où en est sa réflexion sachant que son contrat va expirer à la fin de la saison, et que des clubs comme Manchester City seront sans doute en mesure de lui faire une proposition alléchante. La question a été posée à son coéquipier Gerard Piqué.

Mais contrairement à l’été 2017, durant lequel il s’était amusé avec le célèbre « se queda » (il reste) au sujet de Neymar, finalement parti au Paris Saint-Germain, le défenseur central a refusé de se mouiller. « Est-ce que Messi va rester ? Il faudrait lui demander. Je ne sais pas, a répondu l’Espagnol dans des propos relayés par Marca. Ici, on espère tous qu'il restera. C'est une décision personnelle, elle lui appartient. On verra ce qui se passera. Moi je pense qu'à partir du moment où il continue de porter le maillot du Barça, il y a toujours de l'espoir. On espère qu'on pourra trouver le moyen de le séduire pour qu'il reste encore pour des années. » Nul doute que le résultat des élections présidentielles en janvier influencera la décision de l’Argentin.