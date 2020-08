Barça : Messi se barre, énorme conséquence pour Griezmann

Dans : Liga.

Révolution en cours au FC Barcelone, où Lionel Messi a fait savoir sa volonté de changer d’air cet été, après deux décennies à faire gagner le FC Barcelone.

Un incroyable coup de tonnerre qui va avoir des conséquences. Si tout le monde se demande où l’Argentin va poser ses crampons, il y a aussi un club catalan qui fait partie des ténors européens, et qui va devoir tout reconstruire. Pour le plus grand bonheur d’Antoine Griezmann ? C’est ce que révèle Eric Olhats, invité de RMC, et qui avoue que le Français était clairement sur le départ avant l’élimination au Bayern et ses conséquences avec le probable départ de Lionel Messi.

« Avant ce cataclysme contre le Bayern, Antoine n’avait qu’une envie, c’était de partir. L’humiliation contre l’Atlético, les ballons qui n’arrivent jamais, le comportement pour le moins discutable du coach, c’est sûr que pour lui c’était impossible de repasser une année comme ça. Il sentait qu’il ne faisait pas partie des plans, que cela ne pouvait pas continuer comme ça. Ensuite, il y a eu ce qu’on sait (le 8-2 contre le Bayern), et il a eu une conversation avec Koeman qui l’a rassuré. Il le considère comme un joueur important pour l’avenir. Antoine doit être très attentif à cela, sur l’avenir de Messi aussi », a expliqué l’ancien agent historique d’Antoine Griezmann, persuadé que la situation a changé pour le Français, même s’il n’hésite pas à émettre un gros doute sur la réalisation du départ de Lionel Messi au final. En tout cas, le champion du monde 2018 a visiblement tranché sur son avenir si jamais l’Argentin devait rester en Catalogne.