Barça : Messi l'avoue, il déprime avec le Covid

Même s'il est loin d’être dans la forme de sa vie, Lionel Messi continue de remporter des trophées.

Ce lundi soir, Marca lui a remis le titre de « Pichichi » (meilleur buteur) de la Liga pour la saison 2019-2020. C’est la septième fois que la star du FC Barcelone remporte ce titre, un record du genre en Espagne. Toutefois, l’attaquant argentin a bien fait comprendre qu’il ne faisait pas des récompenses personnelles une priorité. « J’échangerai un titre de Pichichi contre un titre en Liga. Mon but n’est pas d’être meilleur buteur, mais d’être champion d’Espagne », a lancé un Lionel Messi qui a marqué 25 fois la saison passée en Liga, finissant quatre buts devant Karim Benzema. En attendant, une nouvelle saison a débuté, et l’Argentin est pour le moment en difficulté. S’il assure qu’il est déterminé à remonter la pente, il reconnait que jouer dans des stades vides lui mine un peu le moral.

« C’est horrible de jouer sans les fans. Ne voir personne dans le stade, on a l’impression d’être à l’entrainement. Au début du match, cela demande un effort de se mettre dedans. C’est aussi pour cela que l’on voit des matchs plus équilibrés, c’est plus difficile de gagner et de surpasser l’adversaire sans la moindre ambiance. Le football a beaucoup changé avec cette pandémie, on le voit à chaque match. J’espère que tout cela sera bientôt terminé, et qu’on pourra revoir des gens dans les stades », a lancé sur Marca un Lionel Messi en plein spleen à propos de cette situation qui n’épargne personne, même si le football peut au moins continuer pour les professionnels.