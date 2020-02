Barça : Lionel Messi va imiter Cristiano Ronaldo, ça va faire mal

Dans : Liga.

Comme ce fut le cas au Real Madrid avec le départ de Cristiano Ronaldo, le FC Barcelone va forcément finir par perdre Lionel Messi.

C’est un technicien qui a le Barça chevillé au corps qui l’avoue, en la personne de Pep Guardiola. Le manager de Manchester City a tenu à prévenir ses anciens dirigeants que le départ de l’Argentin risque de faire de sacrés dégâts, notamment sur le plan sportif.

« Quand Messi partira, ils vont avoir besoin du temps pour se réajuster. C’est inévitable. C’est comme Ronaldo avec le Real, on parle des gars qui marquent 40 à 50 buts par saison », a souligné Guardiola dans un entretient avec un Youtubeur, DjMaRiio. Un moment que le technicien redoute bien évidemment, lui qui a passé 20 ans au sein du FC Barcelone, et a remporté ses plus grands titres comme entraineur avec Lionel Messi en tête de gondole, comme il s’en souvient avec émotion.



« Quand les gens me demandent le titre que j'ai remporté qui m'a le plus excité dans ma carrière d'entraîneur, je réponds que c'est le premier championnat que j'ai gagné avec Barcelone. La première Liga que nous avons gagnée, nous l'avons gagnée là. Ce 6-2 à Madrid est arrivé après une série de 12 victoires pour eux. Ils ont perdu les quatre suivants. Nous savions que si nous perdions ce match, avec l'équipe qu'ils avaient, cela aurait été difficile. C'était un grand jour », a livré Guardiola au sujet d’un match qui a marqué toute une génération. Forcément difficile de tourner la page après cela, même si le FC Barcelone va bien devoir s’y préparer un jour.