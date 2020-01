Barça : Révolution, Lionel Messi va changer son jeu

Dans : Liga.

Cette semaine, le FC Barcelone a connu une petite révolution avec le départ d’Ernesto Valverde et l’arrivée de Quique Setién sur son banc de touche.

Plus réalisé depuis 2003 en Catalogne, ce changement d’entraîneur en cours de saison pourrait bien être bénéfique à la troupe de Lionel Messi. Si les résultats étaient plus ou moins au rendez-vous avec l’ancien coach, le nouvel entraîneur devrait ramener une certaine qualité de jeu au sein du Barça. Ce qui doit ravir le sextuple Ballon d’Or. Toujours très performant cette saison, avec seize buts et six passes décisives en 20 matchs, l’attaquant de 32 ans envisage de faire évoluer son jeu. Si son rival de toujours Cristiano Ronaldo est obnubilé par les statistiques, Messi l’est de moins en moins, comme il l’a récemment expliqué.

« Je pense de moins en moins à marquer des buts. Je commence à reculer de plus en plus sur le terrain afin d’être plus impliqué dans la création du jeu plutôt que dans la finition. Bien sûr, j’aime marquer et si j’en ai l’opportunité, je le ferai. Mais à chaque fois que je monte sur le terrain, je ne suis plus focalisé sur le fait de marquer des buts. Je pense plus au match en lui-même. Je n’ai jamais été obsédé par le fait de marquer. Je sais que les gens vont parler du fait que je vais commencer à marquer moins, mais ça fait partie du jeu, de mon évolution en tant que joueur afin d’être le meilleur pour moi-même, mais aussi pour l’équipe », a lancé, sur la plateforme de streaming Dazn, la Pulga, qui change peu à peu sa façon de jouer pour s'adapter à son physique. Un vrai signe d'intelligence pour celui qui a marqué 689 buts pendant sa carrière.