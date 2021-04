Barça : Lionel Messi, une prolongation miracle ?

Dans : Liga.

Toujours en fin de contrat du côté du FC Barcelone, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Mais Joan Laporta va désormais tenter de convaincre sa star argentine.

Tout proche d’un départ du Barça l’été dernier, Lionel Messi avait finalement été retenu par la direction de l’époque, et notamment par Josep Maria Bartomeu. Depuis le départ de l’ancien président et l’élection de Joan Laporta, l’international argentin se sent un peu mieux à Barcelone. Si son équipe a été sortie de la Ligue des Champions par le PSG en mars dernier, le FCB reste en course pour le titre en Liga. Après avoir remporté la Coupe du Roi la semaine dernière, la Pulga espère décrocher un nouveau trophée dans le championnat d’Espagne. Une récompense qui serait sa dernière sous le maillot de Barcelone ? Pas sûr, vu que Messi semble plus proche d’une prolongation de contrat à Barcelone que d’un départ à l’étranger. Tout simplement parce qu’en cette période de crise, aucun club européen n’aura les moyens de faire venir Messi l’été prochain, même en tant que joueur libre. Si le PSG était annoncé sur les rangs, Leonardo préfère concentrer ses efforts sur Neymar et Kylian Mbappé. Et pour Manchester City, la piste semble froide.

Lionel Messi, une diminution de salaire pour un contrat longue durée ?

Autant dire que Messi pourrait rester au Barça pour y finir sa carrière. C’est en tout cas la volonté de Laporta. Selon ESPN, le nouveau président du FCB aurait proposé un nouveau contrat de trois ans à Messi. Un bail assez long, sachant que Messi aura 37 ans en 2024, qui s’explique par le fait que Barcelone veut réduire le salaire de l'international argentin. Alors qu’il émarge actuellement à 50 millions d’euros par an, l’attaquant argentin pourrait faire un geste envers sa direction, qui cherche à baisser la masse salariale de son effectif. Ce nouveau contrat, Messi l’a en sa possession. En même temps, Jorge Messi, le père et l’agent de la Pulga, était à Barcelone il y a quelques jours pour rencontrer les dirigeants. En attendant le choix de Messi, l’heure est donc à l'optimisme au Camp Nou.