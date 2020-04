Barça : Lionel Messi sort du silence, ça taille sec

Dans : Liga.

Trois démentis pour le prix d’un. Lionel Messi a commenté les rumeurs courant sur son compte.

Longtemps incroyablement discret sur les réseaux sociaux, Lionel Messi utilise désormais ceux-ci pour faire connaitre son opinion. Et cela donne des messages très cash. Sur Instagram, l’attaquant du FC Barcelone a rebondi sur les différentes infos dont il fait l’objet, sortie en Argentine ces derniers jours. Tout d’abord sur son avenir. Envoyé à l’Inter Milan après des déclarations très poussées de l’ancien président du club lombard, Lionel Messi était aussi envoyé de retour au pays, au Newell’s Old Boys. Avec le hashtag « Fake News » et la précision « mensonge numéro 1 », Messi a aussi envoyé un petit message pour s’expliquer.

« Ce qu’ils disent aussi à propos de Newell’s Old Boys est faux, et Dieu merci personne n’y a cru », a balancé le Blaugrana, qui en a profité pour rebondir sur une autre rumeur à son sujet. Selon la fiancée de Ronaldinho, c’est Lionel Messi qui aurait payé la caution de plus d’un million de dollars pour permettre à Ronaldinho de sortir de sa prison au Paraguay, où il est resté plusieurs jours après avoir utilisé des faux papiers à son arrivée. Il s’agit donc du « mensonge numéro 2 » du média argentin TNT Sports selon le joueur barcelonais, qui suit de près ce qui se dit sur lui en ce moment. Les effets du confinement probablement…