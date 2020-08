Officiel : Quique Setien viré par le FC Barcelone !

Dans : Liga.

Attendu depuis la déroute historique du FC Barcelone contre le Bayern Munich, le limogeage de Quique Setien est officiel. Ronald Koeman est le favori pour le poste.

Placé sur un siège éjectable, suite à l’élimination historique du Barça contre le Bayern, Quique Setien a été viré après une réunion des dirigeants du club catalan. Peu après 20h, le FC Barcelone a annoncé sa décision. « Réuni lundi, le Comité de Direction du FC Barcelone a annoncé que Quique Setién n'était plus l'entraîneur de son équipe première de football. Il s'agit de la première décision prise concernant la large restructuration de l'équipe première du Barça, qui se fera en accord avec l'actuelle Direction Technique et le nouvel entraîneur, qui sera dévoilé dans les prochains jours. Arrivé sur le banc du Barça le 13 janvier dernier, Quique Setién a dirigé l'équipe blaugrana durant 25 matches : 19 en Liga, 3 en Ligue des Champions et 3 en Coupe du Roi. Au total, il reste sur 16 victoires, 4 matches nuls et 5 défaites », rappelle le Barça. Pour remplacer Quique Setien, c’est désormais Ronald Koeman qui est le grand favori, l’ancien joueur légendaire de Barcelone devant trouver un accord avec la Fédération des Pays-Bas pour être libéré de sa place de sélectionneur national.