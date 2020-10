Barça : Laporta futur président, Pogba dans les valises ?

Dans : Liga.

Joan Laporta, candidat à la présidence du FC Barcelone, a l’intention de recruter un champion du monde 2018. Un certain Paul Pogba qui pourrait amener de la fraicheur à l’entrejeu blaugrana.

Le FC Barcelone pourrait changer de main en mars 2021, date à laquelle se tiendront les élections pour la présidence du club. Josep Maria Bartomeu est en ballotage défavorable, après l’été agité qu’a vécu le vice-champion d’Espagne. C’est un ancien de la maison Blaugrana, Joan Laporta, qui pourrait lui succéder. Président du FCB (2003-2010) puis député de Catalogne (2010-2012), l’homme de 58 ans aurait déjà prévu une arrivée XXL lors du prochain mercato estival. Selon Don Balon, le dirigeant espagnol a coché le nom de Paul Pogba, qui pourrait ainsi rejoindre trois autres champions du monde : Antoine Griezmann, Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé.

Néanmoins, une interrogation se pose sur la situation contractuelle du Français à Manchester United. Alors qu’Ole Gunnar Solskjaer confirme une prolongation de contrat de son joueur d’un an, soit jusqu’en juin 2022, ni Pogba ni MU n’ont officialisé ce nouveau bail. Fortement impacté par la crise du Covid-19, le club catalan a l’intention d’engager un Paul Pogba libre de tout contrat, ce que rendrait impossible sa prolongation, si elle a bien eu lieu. Dans l’optique d’un transfert, le média d’outre-Pyrénées annonce que le contact a été pris entre plusieurs émissaires du Barça et le milieu de terrain. Après le Real et la Juventus, le Barça se jette sur Pogba, qui à 27 ans, pourrait décider d’entamer un nouveau chapitre de sa carrière après quatre ans à Manchester United.