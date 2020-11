Barça : La révélation choc, Messi va toucher 33 ME à son départ !

Dans : Liga.

L’été dernier, Lionel Messi avait manifesté sa volonté de quitter le FC Barcelone. Mais le vice-champion d’Espagne en titre a retenu sa star argentine…

En revanche, le n°10 de Barcelone sera libre de tout contrat à l’issue de la saison. Et vraisemblablement, son départ va permettre à Lionel Messi de toucher un véritable pactole. C’est tout du moins ce qu’affirme ESPN, lequel indique que le Ballon d’Or va toucher une énorme prime de fidélité à hauteur de 33 ME en juin prochain, à l’expiration de son contrat. Au moment de la signature de ce bail en 2017, l’Argentin avait fait inclure un bonus de 66 ME si Lionel Messi restait jusqu’en juin 2021. Le média indique que la Pulga a touché la moitié de cette prime en février et que le restant, à savoir 33 ME, lui sera versé à l’issue de la saison, si son départ se confirme.

Par ailleurs, ESPN croit savoir que Lionel Messi a touché une prime de renouvellement d’une valeur de 100 ME au moment de resigner pour quatre saisons au FC Barcelone en 2017. Cette prime n’a évidemment pas été versée en une seule fois par les Blaugrana, mais a été échelonnée en plusieurs versement tout au long de son contrat. Si toutes ces révélations étaient exactes, il n’y aurait donc pas à chercher bien loin pour savoir pourquoi le FC Barcelone n’a pas été en mesure de boucler le retour de Neymar, ou encore le transfert de Memphis Depay. Plus que jamais, les Blaugrana sont dans une situation financière préoccupante. Et les nombreuses primes reçues par Lionel Messi au fil des années n’ont pas aidé les comptes du vice-champion d’Espagne à s’assainir…