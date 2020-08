Barça : Koeman va supplier Messi pour réparer sa boulette

Dans : Liga.

En partie responsable de la colère de Lionel Messi, Ronald Koeman va tenter de se rattraper. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone souhaite rencontrer son attaquant pour le convaincre de rester.

Plus les jours passent et plus la décision de Lionel Messi semble définitive. Déçu du manque d’ambition du FC Barcelone, et affecté par les fiascos à répétition en Ligue des Champions, l’Argentin veut quitter le club catalan dès cet été. Lui qui aurait déjà choisi de rejoindre son ancien entraîneur Pep Guardiola à Manchester City. Autant dire que Ronald Koeman va entamer la préparation dans un contexte difficile. C’est pourquoi le nouvel entraîneur du Barça cherche des solutions. Rentré à Amsterdam pour des affaires personnelles cette semaine, le Néerlandais a de nouveau atterri à Barcelone vendredi avec un programme précis en tête.

D’après le média local Sport, le technicien compte organiser une réunion avec Messi et Josep Maria Bartomeu. Koeman souhaite ainsi planifier la saison à venir avec son président, et tenter de calmer son capitaine qu’il avait lui-même agacé en lui annonçant la fin de ses privilèges et le départ de son ami Luis Suarez. Certains diront donc que le successeur de Quique Setién va faire son maximum pour réparer son erreur, ou du moins sa communication peut-être un peu trop agressive. Reste à savoir s’il n’est pas déjà trop tard pour retenir Messi, lequel a déjà sollicité un accord à l’amiable pour éviter le clash.