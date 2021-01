Barça : Koeman désespéré, Griezmann prend un coup de pied aux fesses

Dans : Liga.

Décevant avec le FC Barcelone, l’attaquant français Antoine Griezmann n’est plus un titulaire dans l’esprit de Ronald Koeman.

La situation se complique sérieusement pour Antoine Griezmann. Alors que sa sortie médiatique en novembre dernier semblait l’avoir relancé, l’attaquant du FC Barcelone est retombé dans ses travers. Le Français n’a pas la moindre influence dans le jeu de son équipe, pas même en l’absence de Lionel Messi. Résultat, son temps de jeu baisse et l’entraîneur Ronald Koeman, qui lui avait promis un rôle de cadre l’été dernier, ne le considère plus comme un titulaire. De quoi agacer le journaliste de Sport Lluís Miguelsanz qui a encouragé le champion du monde à inverser la tendance.

« L'entraîneur a été clair, l'international français n'est qu'un joueur parmi d'autres en attaque et tous les joueurs ne peuvent pas jouer. Autrement dit, Griezmann a perdu le statut d'intouchable et le récupérera quand il améliorera son rendement, a commenté le spécialiste du Barça. Parce qu'il a les qualités pour réussir ici. Koeman ne s'engage avec personne et peut-être qu'il a arrêté de croire en Griezmann. Son changement de système ne laisse que trois postes devant et le Néerlandais sait qu'il a besoin d'ailier et de joueurs rapides dans le un contre pour la réussite de son projet. »

« L’un des meilleurs attaquants au monde »

« C'est pour ça que Dembélé joue, qu'il espère récupérer Ansu Fati le plus vite possible et qu'il veut un autre attaquant dynamique pour améliorer l'efficacité de l'équipe. Griezmann doit franchir un cap pour montrer au Barça et à lui-même que son transfert n'était pas une erreur, a conseillé le journaliste. C'est l'un des meilleurs attaquants au monde et il devrait avoir sa place. Mais pour ça, il doit de nouveau convaincre Koeman qu'il peut être le leader dont le Barça a besoin pour soutenir Messi. » Ou pour succéder à l’Argentin qui arrive à la fin de son contrat.