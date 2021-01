Barça : Koeman adore Dembélé, Messi ne peut pas rivaliser

Dans : Liga.

Très souvent blessé depuis son arrivée au FC Barcelone en 2017, Ousmane Dembélé revient à un bon niveau depuis quelques rencontres. Ses performances donnent espoir à l’entraîneur Ronald Koeman qui adore son profil.

Ousmane Dembélé va-t-il enfin parvenir à enchaîner des matchs ? C’est en tout cas le souhait de Ronald Koeman. Remis d’une énième blessure musculaire, l’ailier du FC Barcelone vient d’enchaîner trois rencontres, dont une en intégralité, avec trois bonnes prestations à la clé. Le Français apporte sa vitesse, son sens du dribble et ses initiatives à une équipe qui manque cruellement d’inspiration. Du coup, l’entraîneur du Barça prie pour que son attaquant tienne le coup.

« Le plus important, c'est le physique du joueur, a souligné Koeman. C'est sa quatrième saison ici, il a eu beaucoup de malchance avec les blessures. C'est toujours très difficile parce qu'il faut récupérer, ensuite tu te blesses à nouveau et tu n'as pas le temps de t'entraîner ni de jouer des matchs donc c'est compliqué de jouer à ton meilleur niveau. Et on sait qu'il a un très bon niveau. Mais avant tout, il doit être bien physiquement, sinon il ne peut pas être au niveau pour le Barça. »

Un profil unique au Barça

« J'espère qu'il continuera à se sentir bien parce qu'il s'entraîne bien, il est heureux, il a la confiance et moi j'aime ce joueur parce qu'il possède des qualités offensives que d'autres comme Griezmann, Trincao et Leo n'ont pas, a comparé le Néerlandais. Il a cette capacité de jouer les un contre un, de dribbler et de créer le surnombre, il peut jouer sur les deux côtés. J'espère qu'il continuera à ce niveau mais j'aimerais surtout qu'il soit bien physiquement pour disputer beaucoup de matchs. » Attendu à Grenade ce samedi, Dembélé a toutes les chances de débuter, sous le regard inquiet de son coach.