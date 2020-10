Barça : Griezmann « ne sait plus jouer au foot », Lizarazu le pousse dehors

Dans : Liga.

Antoine Griezmann n’est toujours pas épanoui au Barça plus d’un an après son arrivée. Non décisif et placé régulièrement sur le banc, le Français ne pourrait espérer qu’un départ pour se relancer. Une option que privilège Bixente Lizarazu.

Le calvaire continue pour Antoine Griezmann au FC Barcelone. Chaque week-end, le champion du monde espère se distinguer positivement mais ce n’est pas le cas. Dernier coup de massue en date, le Clasico perdu par le Barça (3-1) ce samedi et au cours duquel le numéro 7 a débuté sur le banc. Alors que sa situation est arrivée à un stade critique en Catalogne, Griezmann, qui semble avoir épuisé son crédit auprès de Ronald Koeman, s’enfonce un peu plus. Pour Bixente Lizarazu, le moment est venu de partir. Le consultant s’est expliqué sur le plateau de Téléfoot ce dimanche matin.

« Je trouve Griezmann formidable, c’est un très très bon joueur et il est fantastique en équipe de France. Mais plus du tout à Barcelone. C’est un vrai problème. Il est arrivé au Barça sur un fantasme, celui de jouer avec Lionel Messi. Mais malheureusement, il n’y a pas de relation technique entre les deux. Il n’arrive pas à trouver sa position, il ne sait plus jouer au football avec le Barça. C’est la crise de confiance d’un joueur. A un moment donné, il vaut mieux se couper une main qu’un bras. Il ne faut pas hésiter à partir quand tu n’arrives pas à trouver ta place. Ca fait 18 mois, pas 2 », regrette le champion du monde 98. Antoine Griezmann devra trancher au prochain mercato. Son surnom de « Gareth Bale du Barça » illustre parfaitement sa situation.