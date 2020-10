Dans : Liga.

Antoine Griezmann ne fait pas l’unanimité au FC Barcelone. Décevant à maintes reprises, le joueur français se retrouve dans une impasse.



Le FC Barcelone et ses supporters espéraient que la première saison d’Antoine Griezmann dans leurs rangs soit une simple erreur de parcours. Une illusion vite envolée après les quatre premières journées de Liga de l’exercice 2020-2021. Sur le terrain à chacune de ces oppositions, le Français n’a pas montré un meilleur visage que la saison dernière et semble avoir déjà perdu du crédit auprès de son entraîneur Ronald Koeman. Le numéro 7 blaugrana est plus que jamais dans la tourmente. Une situation évoquée par le quotidien Marca, qui fait de Griezmann le Gareth Bale du FC Barcelone, tout en cernant quelques différences avec le Gallois, prêté par le Real à Tottenham.

« Il ne joue pas au golf, il parle beaucoup mieux l'espagnol », lance le média espagnol, bien décidé à se payer la tête de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid. « Il est la nouvelle cible du harcèlement des médias. Il s'appelle Antoine Griezmann et il sera plus facile pour lui de gagner une Coupe du monde que l’opinion publique. Tout ce qu'il fait et tout ce qui se passe est uniquement et exclusivement de sa faute. Entre la peur de Messi, la tendresse qui suinte d’Ansu (Fati), la résurgence de Coutinho et la fraîcheur de nouveaux noms comme Pedri ou Trincao, tous condamnent un champion du monde qui voit son prestige et son esprit se vider goutte à goutte. Griezmann est le nouveau Bale de la Liga. » Seul contre tous, l’international français va devoir s’armer d’un mental à rude épreuve pour surmonter cette mauvaise passe qui semble interminable.