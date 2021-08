Barça : Griezmann éjecté à l'Atlético, banco !

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Antoine Griezmann de retour à l’Atlético de Madrid, cela prend forme avec une envie collective de réaliser cet énorme coup dans les prochains jours.

Plus que jamais, la fin du marché des transferts s’annonce folle en Europe. Cristiano Ronaldo a semé le trouble ce dimanche en prenant la décision de ne pas être titulaire pour le premier match de la saison de la Juventus. Kylian Mbappé n’a toujours rien dit au sujet de son avenir au PSG à un an de la fin de son contrat. Même chose pour Paul Pogba à Manchester United. Antoine Griezmann est dans une position beaucoup plus confortable au niveau de son contrat, mais le FC Barcelone le pousse plus que jamais vers la sortie. Surtout que ce ne sont pas ses deux premiers matchs sous le maillot blaugrana qui vont convaincre les dirigeants de le conserver à tout prix. Résultat, une vente est toujours à l’étude, mais le principal problème reste son salaire XXL, lorsqu’il a été acheté au top de sa forme à l’Atlético de Madrid. Désormais, ce n’est plus le cas, mais c’est la même paye qui tombe chaque mois sur le compte en banque du Français.

Une situation délicate donc, mais qui met toujours l’Atlético de Madrid en appétit. Selon El Chiringuito, Diego Simeone aimerait toujours faire revenir son ancien numéro 7. Il faut que les planètes s’alignent, mais Antoine Griezmann, bien conscient que la mayonnaise ne prend pas au Barça, serait lui aussi tenté de revenir chez les Matelassiers si jamais un accord était trouvé entre les deux clubs. Bien évidemment, le Français ne va pas le crier sur tous les toits, mais en cas de départ, il n’envisage que la possibilité de rejoindre l’Atlético pour son avenir. Une preuve en tout cas que le natif de Mâcon laisse une option de sortie ouverte, lui qui est la cible des socios du club culé depuis le départ de Lionel Messi pour le PSG.