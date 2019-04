Barça : Griezmann avec Messi et Suarez, Malcom en tremble déjà

Dans : Liga, Mercato.

Seulement titularisé à trois reprises cette saison en Liga, Malcom s’interroge sur son avenir au FC Barcelone. Quelques mois après son arrivée, l’ailier de 22 ans envisage un départ cet été si sa situation n’évolue pas.

Il faut dire que le Brésilien n’est même pas récompensé de ses bonnes performances ces dernières semaines. Nouvel exemple lors du quart de finale de la Ligue des Champions face à Manchester United, une confrontation à laquelle Malcom n’a pas participé. Un scénario prévisible pour l’ancien Girondin qui, selon UOL Esporte, n’avait pas pris la peine de s’échauffer avant le match aller à Old Trafford, sachant pertinemment qu’il n’entrerait pas.

Et pour ne rien arranger, le milieu offensif sait que le Barça souhaite recruter un attaquant. On parle beaucoup d’Antoine Griezmann, qui serait forcément associé à Lionel Messi et Luis Suarez dans un trio intouchable. Autant dire que le onze s’éloignerait encore un peu plus pour Malcom, qui craint donc la signature du Français dans les prochains mois. Dans ce contexte, ses nombreux prétendants au mercato ont des raisons d’y croire…