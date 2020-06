Barça : Griezmann a coûté 120 ME, Quique Setien s'en fout

Dans : Liga.

Encore et toujours en grande difficulté au sein du FC Barcelone, Antoine Griezmann peut compter sur le soutien de Quique Setién, son entraîneur.

Pas vraiment à son aise au Barça jusqu’à la crise sanitaire du Covid-19, Antoine Griezmann pensait avoir bien rechargé les batteries pendant le confinement. Régénéré physiquement et mentalement, le champion du monde voulait repartir sur de bonnes bases sous le maillot du club catalan. Sauf que depuis la reprise de la Liga, l'international français a rapidement replongé dans le doute. Incapable de retrouver le chemin du but en ce mois de juin, Griezmann est peu à peu en train de perdre sa place de titulaire à Barcelone. Remplaçant face au Celta samedi lors du triste match nul du Barça à Vigo (2-2), l’ancien de l'Atletico de Madrid est derrière Ansu Fati au poste d’ailier gauche dans la hiérarchie offensive de Quique Setién. Un choix que l’entraîneur blaugrana n’estime pas définitif, sachant qu’il a juste opté pour le jeune espagnol d’un point de vue tactique.

« Je ne prends pas en considération le prix d'un joueur lorsque je fais mon équipe. La semaine dernière, nous avons opté pour une équipe, et là pour une autre. La semaine dernière, vous m'aviez demandé pourquoi Ansu Fati ne jouait pas, pourquoi Riqui Puig ne jouait pas et aujourd'hui c'est Antoine Griezmann. Ce sont des décisions que je prends et ce sont des décisions techniques. Elles ne sont pas prises à la va-vite, elles sont prises avec les meilleures intentions pour l'équipe », a lancé Setién, qui sait que le transfert de Griezmann, estimé à 120 millions d’euros, est en train de devenir une terrible erreur industrielle dans l’équipe de Leo Messi...