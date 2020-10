Barça : Gérard Piqué met le feu au club avec le Clasico

Dans : Liga.

Avant le Clasico de ce samedi, c’est le feu dans les deux clubs, ce qui est plutôt une chose rare.

Zinedine Zidane joue clairement sa peau à la tête du Real Madrid après les défaites embarrassantes face à Cadix et Donetsk à domicile. L’entraineur français ne pourra pas vivre un automne délicat sans le payer de sa place, lui qui a déjà du digérer une élimination dès les 1/8e de finale de la Ligue des Champions en août dernier. En face, le Barça ne s’en sort pas depuis son fiasco avec le Bayern et cela grogne de partout. Les joueurs ne s’en cachent plus, que ce soit sur la situation financière du club, ou sur les agissements des dirigeants. Ces derniers se sont déjà pris quelques salves salées lors des départs de Rakitic ou Suarez, et même le traitement de Lionel Messi étonne. Dans un timing très discutable, Gérard Piqué a ainsi balancé un missile à l’encontre de Josep Maria Bartomeu dans les colonnes de La Vanguardia.

« Je n’ai pas eu beaucoup de contacts avec lui à l’époque, c’était un sujet très personnel. Je me souviens lui avoir envoyé un message disant : ‘’ C’est une nouvelle saison et de nouvelles personnes arrivent. ‘’ Un joueur qui a été au club pendant 16 ans ... Vous êtes obligés de vous réconcilier avec lui. Comment le meilleur joueur de l’histoire peut-il se réveiller un matin et envoyer un burofax parce qu’il sent qu’on ne l’écoute pas ? C’est trop choquant. Leo Messi mérite tout. Le nouveau stade doit porter son nom puis celui du sponsor. Il faut préserver nos légendes, pas les discréditer », a livré le défenseur central barcelonais, qui ne comprend pas comment le club peut s’entourer de dirigeants qui lui nuisent, alors que Xavi, Puyol, Valdes ou Guardiola sont partis sans avoir été retenus.