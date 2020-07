Barça : Dieu Messi snobe Griezmann, rien de choquant

Dans : Liga.

Un an après sa venue au FC Barcelone, Antoine Griezmann n’a toujours pas trouvé sa place au sein de l’équipe catalane.

En très grande difficulté, le Français n’a pas véritablement reçu l’approbation de Lionel Messi depuis sa signature à Barcelone l’été dernier. Et cela s’en ressent cruellement sur le terrain, le capitaine barcelonais n’ayant pas fait le moindre effort pour intégrer Antoine Griezmann et lui permettre de s’épanouir au Camp Nou. Interrogé à ce sujet sur l’antenne de RMC, Rolland Courbis a estimé que l’attaquant de l’Equipe de France avait fait une énorme erreur en signant au Barça sans consulter Lionel Messi auparavant. De plus, la mauvaise relation technique entre les deux hommes n’a absolument rien de surprenant selon l’ancien coach de Montpellier…

« Il faudrait revenir à la réflexion d'Antoine Griezmann de prendre le Barça comme club. Le FC Barcelone, avec le meilleur joueur du monde, ce n'est pas un club comme un autre. N'oublions pas que Griezmann est le Messi de l'Atlético. Dans une carrière, il faut d'abord être bien entouré, ensuite être bon individuellement et collectivement, enfin être bien conseillé. Bien sûr que le Barça, c'est en fonction de Messi. Messi n'est pas un gardien de but, ni un défenseur central, ni un milieu de terrain, c'est pratiquement le joueur qui évolue dans la même zone que Griezmann, en étant gaucher lui aussi. Tu ne peux pas et ne dois pas aller au Barça sans avoir rencontré Messi lui-même, en lui demandant comment il voit les choses. On ne peut pas signer au Barça sans être d'accord avec Messi » a indiqué l’ex-coach de Rennes, avant de conclure. « Griezmann, quand il joue avec Messi, dès qu'il a le ballon, il ne cherche pas la meilleure solution dans l'action, il cherche à lui donner. Messi et Griezmann ont pratiquement les mêmes gestes. Griezmann est un Messi bis. Et je suis désolé mais Griezmann est inférieur à Messi. Messi a ses qualités et ses défauts, mais on peut aussi accepter de lui qu'il préfère tel ou tel joueur avec tel ou tel profil. Et donc on peut accepter qu'il préfère Suarez à Griezmann ». Rien de bien rassurant pour le natif de Mâcon, dont l’avenir ne devrait pas s’écrire à Barcelone…