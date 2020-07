PSG : Paris sort les arguments pour s'offrir Griezmann

Dans : PSG.

Après une période d’accalmie, les rumeurs se multiplient en Espagne autour d’un possible retour de Neymar au FC Barcelone.

De manière régulière, un pacte secret est évoqué entre le PSG et Neymar afin de faciliter le départ du Brésilien en cas d’offre des Blaugrana cet été. Pour l’heure, le champion d’Espagne en titre n’a pas les liquidités suffisantes pour s’offrir l’international auriverde. Mais un départ d’Antoine Griezmann, qui allégerait considérablement la masse salariale du Barça, pourrait changer les choses. Et selon les informations obtenues par Don Balon, le Paris Saint-Germain reste une destination tout-à-fait possible pour l’international tricolore. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi seraient en tout cas plus intéressés que jamais par le natif de Mâcon.

Lassé par sa situation en Catalogne, où il n’a jamais réussi à s’intégrer dans l’équipe dont Lionel Messi est l’incontestable leader, Antoine Griezmann serait traité de manière totalement différente à Paris. Selon le média espagnol, le Paris Saint-Germain a d’ores et déjà fait savoir au principal intéressé qu’il serait le véritable co-leader de l’attaque francilienne au côté de Kylian Mbappé, son ami en sélection. De plus, le PSG serait en mesure d’offrir à Antoine Griezmann une revalorisation salariale, malgré des émoluments déjà colossaux en Catalogne. Sur le papier, le projet parisien a donc de quoi séduire Griezmann, dont l’avenir ne s’écrira pas à Barcelone l’année prochaine selon la grande majorité des médias espagnols. Reste maintenant à voir si un accord pourra être trouvé entre Barcelone et le PSG pour les transferts de Neymar dans un sens et d’Antoine Griezmann de l’autre côté. Cela devrait agiter le mercato estival des deux clubs. Les feuilletons ne fait que commencer…