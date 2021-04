Esp : Le Barça ou le PSG ? Zidane conseille Messi

Dans : Liga.

Bientôt en fin de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi pourrait partir libre cet été. Son départ faciliterait la tâche du Real Madrid, mais son entraîneur Zinédine Zidane aimerait que l’Argentin reste en Catalogne.

A l’approche du Clasico samedi soir, le Real Madrid connaît bien les forces et faiblesses du FC Barcelone. Les Merengue, privés de Sergio Ramos blessé et de Raphaël Varane, testé positif au Covid-19, savent qu’ils devront porter une attention particulière à Lionel Messi. « On connaît Messi et ça ne va pas changer, a confié l’entraîneur Zidane. Il peut ne pas marquer mais ça reste le même joueur et on va jouer contre le Barça. Ils sont tous très bons. On va essayer de neutraliser leurs forces parce qu'ils en ont beaucoup. On veut faire un bon match. » Pour le Real Madrid, la préparation de ce Clasico serait sans doute beaucoup plus simple si Lionel Messi n’était pas là.

« Que Messi reste à Barcelone »

Ce sera peut-être le cas à partir de la saison prochaine puisque l’Argentin en fin de contrat pourrait partir libre cet été. Notamment au Paris Saint-Germain qui envisage de le recruter en cas de départ de son attaquant Kylian Mbappé. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, Zinédine Zidane ne souhaite pas le départ du Blaugrana. « Je n’espère pas. Qu’il reste à Barcelone, il est bien là-bas », a confié le coach français, sur la même longueur d’onde que son homologue Ronald Koeman. En effet, l’entraîneur du Barça a quant à lui été interrogé sur le possible départ de Sergio Ramos, également en fin de contrat au Real Madrid.

Et comme Zinédine Zidane, le Néerlandais ne se réjouit pas à l’idée de voir le rival affaibli. « Le mieux pour notre Liga, c'est que les meilleurs joueurs restent aussi longtemps que possible, a expliqué Ronald Koeman. On ne peut pas comparer Messi à Ramos, mais les deux joueurs sont très importants pour leur équipe. J'espère que Ramos restera au Real et que Messi continuera avec nous. » Il faut dire que le championnat espagnol a déjà perdu gros avec les transferts de Neymar et de Cristiano Ronaldo ces dernières années.