Barça : 10 ans de contrat, un club discute avec Lionel Messi

Dans : Liga.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi est actuellement concentré sur la Copa America, où il rêve d’apporter enfin un titre majeur à son pays.

L’Argentin n’est pas préoccupé par son avenir, alors qu’il avait fait de gros efforts, sans succès, pour quitter le Barça l’été dernier. Retenue de force par Josep Maria Bartomeu, La Pulga a depuis digéré cette situation. D’autant plus facilement que les relations sont beaucoup plus cordiales avec Joan Laporta, le nouveau président du club catalan. Résultat, la sérénité prédomine dans ce dossier, même si rien n’est bouclé. Surtout que d’autres clubs pourraient se dire que c’est l’occasion de tenter leur chance avec le recrutement d’un tel joueur, à 33 ans. Le PSG y pense forcément. Mais la franchise américaine de l’Inter Miami, où travaille notamment David Beckham, a décidé de prendre un autre chemin. Le projet d’arriver en Major League Soccer à 35 ans a été présenté à Lionel Messi, tout cela dans le cadre d’une grande opération effectuée en collaboration avec le FC Barcelone. Un énorme deal sur 10 ans où tout serait déjà prévu à l’avance. Le Miami Herald annonce ainsi que Jorge Mas et David Beckham, deux propriétaire de la franchise de Floride, ont présenté leur projet au numéro 10 du Barça, qui a été très réceptif.

« Je suis optimiste sur le fait que Messi portera un jour le maillot de Miami car cela parachèvera l'héritage du meilleur joueur de notre génération et cela correspondra à l'ambition, pour les propriétaires de l'Inter Miami, de construire une équipe de classe mondiale », a ainsi expliqué Jorge Mas, alors que le média américain a confirmé ce fameux contrat sur 10 ans, qui prévoit deux ans encore au FC Barcelone, deux ans à l’Inter Miami, et six ans ensuite comme ambassadeur du Barça. Un programme chargé pour l’Argentin, qui bouclerait ainsi son avenir sportif et extra-sportif, en parfaite harmonie avec son désir de découvrir un jour le football américain.