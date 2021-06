PSG : Messi à Paris, Al-Khelaifi défie Barcelone !

Dans : PSG.

Très ferme sur l’avenir de Kylian Mbappé dans L’Equipe, Nasser Al-Khelaïfi a également évoqué une possible signature de Lionel Messi au PSG.

Sur le point de coiffer Barcelone au poteau dans le dossier Georginio Wijnaldum, le Paris Saint-Germain se montre ambitieux en ce début de mercato. Dans le coup pour recruter Gianluigi Donnarumma ainsi qu’Achraf Hakimi, le PSG aspire à renforcer de manière considérable son effectif. Pour que celui-ci soit toujours aussi compétitif la saison prochaine, il est indispensable de conserver Kylian Mbappé, ce qui sera fait selon Nasser Al-Khelaïfi. Dans le journal L’Equipe, le patron du Paris SG a également évoqué le dossier Lionel Messi, en fin de contrat avec le FC Barcelone le 30 juin et dont le nom a massivement été associé au PSG depuis plusieurs semaines.

« Je vous l'ai dit, je ne parle pas des dossiers en cours. Messi ? Je l'ai dit au président du Barça : Messi est en fin de contrat, tous les clubs ont le droit de discuter avec lui et de le recruter pour la saison prochaine. Ce que je peux vous dire, et vous pouvez me croire, c'est que tous les grands joueurs veulent venir au PSG. Tous - pour que les choses soient claires, je ne dis pas ça pour vous répondre sur Messi. Ce n'est pas possible de tous les faire venir, d'autant qu'on a déjà de grands joueurs nous aussi. Après, Messi est Messi, un joueur fantastique » a lancé Nasser Al-Khelaïfi, confirmant par ailleurs les grandes ambitions du PSG sur le mercato. « On doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire. On va en faire, on va en faire (sourire). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents ». Un message qui rassurera les supporters du Paris Saint-Germain… ainsi que Kylian Mbappé.