Ballon d’Or : « Si on ne lui donne pas », un scandale Griezmann ?

Buteur contre le Borussia Dortmund (2-0) mardi en Ligue des Champions, Antoine Griezmann a encore marqué des points dans la course au Ballon d’Or.

Ce n’est un secret pour personne, cette distinction individuelle fait rêver l’attaquant français qui n’hésite pas à rappeler sa candidature à chaque sortie médiatique. Il faut dire que le champion du monde, également vainqueur de l’Europa League et de la Supercoupe d’Europe, fait logiquement partie des favoris. Même s’il sait que d’autres joueurs peuvent aussi y prétendre.

« Le Ballon d'Or ? Tout le monde veut l'avoir. J'espère que ce sera pour un Français, a confié l’avant-centre de l’Atlético Madrid en zone mixte. Qui ne veut pas l'avoir ? Je crois que tout le monde veut l'avoir ! Tout le monde l'a dans sa tête. Quand tu as 18 ans, que tu arrives au centre de formation, que tu fais tes premiers pas, tout le monde le souhaite. Si c'est mon année ? Je ne sais pas, on verra. » En tout cas, son coéquipier en club et en sélection Lucas Hernandez a déjà choisi.

Griezmann, « le candidat numéro 1 »

« C'est vrai qu'il a fait une énorme saison, il a été déterminant dans tout ce qu'il a fait, il le mérite cette année, a estimé le défenseur polyvalent. Après, si on ne lui donne pas, je ne sais pas... C'est vous les journalistes qui voyez le foot d'une autre manière peut-être. Mais je pense que cette année, c'est lui qui doit l'avoir. Pour moi, c'est le candidat numéro 1. » Une chose est sûre, l’Atlético est à 100 % derrière Griezmann.