Ballon d’Or : Karim Benzema met Mbappé dans l'ombre

Karim Benzema a encore été décisif dimanche soir en inscrivant le but de la victoire pour le Real Madrid face au FC Séville (3-2). L'attaquant français marche sur l'eau actuellement.

Les semaines passent et Karim Benzema est toujours autant décisif avec le Real Madrid. Auteur d’un triplé contre le PSG et Chelsea, le buteur du Real avait remis ça lors du match retour contre les Blues en inscrivant le but décisif des Merengue en prolongation. Contre le FC Séville dimanche soir, Karim Benzema a encore marqué le but qui a fait basculer le Real Madrid du bon côté. Plus que jamais, l’attaquant formé à l’OL est le grand favori pour la prochaine édition du Ballon d’Or. Cela ne fait plus aucun doute alors que dimanche soir, Karim Benzema a encore affolé les statistiques en devenant le deuxième joueur français de l’histoire du football à inscrire au moins 39 buts avec un club du top 4 européen. Par le passé, seul Thierry Henry avait réussi un tel exploit sous les couleurs d’Arsenal.

Sur le but qui donne la victoire au @realmadrid , @Benzema a arrêté le temps pour crucifier la défense sévillanne . Son sang froid dans cette zone est celle d’un chirurgien dont tous les gestes sont calmes et réalisés avec justesse ! Un but qui vaut de l’or 🔥 pic.twitter.com/ZASO19EokF — Karim Djaziri (@KDjaziri) April 17, 2022

Dès lors, on voit mal comment le Ballon d’Or pourrait échapper à Karim Benzema, d’autant que désormais, cette récompense individuelle sera remise au terme de la saison sportive et non pas à la fin de l’année civile. Pour la légende brésilienne Ronaldinho, l’attaquant du Real Madrid doit tout de même se méfier de la concurrence de Kylian Mbappé. « Le joueur le mieux placé pour le prochain Ballon d’Or ? Je pense que Mbappé joue vraiment bien. Il est très jeune, très rapide, très fort. C’est merveilleux de le voir jouer. Et j’espère qu’il deviendra le meilleur joueur du monde pour gagner le Ballon d’Or. J’espère vraiment que tout se passera bien pour lui. J’aurais adoré jouer avec lui. Parce que je pense que nos caractéristiques se complètent. J’ai toujours aimé faire des passes pour des joueurs rapides, et lui, avec sa vitesse, je pense qu’on se serait très bien entendus » a analysé l’artiste brésilien sur Prime Video.

Benzema reste le favori pour le Ballon d'Or

Reste que Karim Benzema est toujours l’immense favori pour décrocher le Ballon d’Or à la fin de la saison. Et ce n’est pas Antonio Cassano qui va dire le contraire. Pour l’ancien attaquant italien, qui a lui aussi porté les couleurs du Real Madrid à l’époque, Karim Benzema aurait même pu prétendre à cette récompense bien plus tôt dans sa carrière, s’il n’avait pas joué au côté d’un certain Cristiano Ronaldo. « Cristiano devrait prier pour Benzema tous les jours et le remercier d’avoir joué à ses côtés. Nous le voyons maintenant. Avant, Karim n’a réussi que 18 ou 20 buts par an, mais dans la saison en cours, il a déjà atteint 50, y compris les buts et les passes décisives. Benzema a toujours été au service de Cristiano Ronaldo, qui au final était chargé de marquer 50 buts par an » a lancé Antonio Cassano dans la presse italienne il y a quelques jours. Avec le départ du Portugais, Karim Benzema a pris le leadership de l’attaque du Real Madrid d’une manière incroyable en empilant les buts, ce qui fait de lui le favori n°1 au Ballon d’Or.