Antoine Griezmann à l’Atlético sur le gong

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

C’est à l’arraché qu’Antoine Griezmann a vu son transfert être validé à plus d'01h00 du matin ce mercredi 1er septembre.

Les documents ont été envoyés au dernier moment, la Cadena Ser évoquant même une réception des premiers papiers à 23h59, mais cela a permis de gagner un sursis pour les compléter ensuite pendant une petite heure. Résultat, Saul Niguez a pu rejoindre Chelsea, ce qui a permis à Antoine Griezmann de rejoindre l’Atlético de Madrid. Ensuite, c’est Luuk De Jong qui a signé au FC Barcelone pour remplacer le Français. Un véritable combat administratif qui semble en tout cas avoir convenu à tous les clubs impliqués. Surtout un Antoine Griezmann qui va tenter de relancer sa carrière dans le club qui l’a fait exploser, avec ce prêt d'un an qui serait renouvelable une deuxième saison. La Liga n'a confirmé ces transferts et validé les transactions qu'à plus d'une heure du matin, avec des dirigeants barcelonais visiblement très soulagés d'avoir enfin fait partir leur joueur français.