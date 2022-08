Altercation à l’Atlético, on ne touche pas à Griezmann

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Après la défaite à domicile contre Villarreal (0-2) dimanche, lors de la 2e journée de Liga, des supporters de l’Atlético Madrid s’en sont pris à Antoine Griezmann. Le Français a été la cible d’insultes, tout comme son coéquipier Mario Hermoso qui a tenté de régler ses comptes avec les fans.

Début de saison difficile pour Antoine Griezmann. Une fois de plus, l’attaquant de l’Atlético Madrid a débuté la rencontre face à Villarreal sur le banc des remplaçants. Le Français a dû attendre la 62e minute pour entrer à la place de Marcos Llorente. Ce bout de match n’a pas suffi à l’ancien joueur de la Real Sociedad qui n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe. On parle seulement du premier revers de la saison pour le club de la capitale espagnole.

Griezmann sifflé puis insulté

Et pourtant, ses supporters commencent déjà à manifester leur colère, notamment auprès d’Antoine Griezmann. L’international tricolore a subi d’étonnants sifflets à son entrée en jeu sur la pelouse du Wanda Metropolitano. Rappelons que l’attaquant avait enfin retrouvé le chemin des filets contre Getafe (0-3) le week-end précédent, lui qui n’avait plus marqué depuis janvier dernier. Apparemment, il en faudra beaucoup plus pour convaincre les fans qui l’ont ensuite insulté. En effet, Antoine Griezmann a été ciblé pendant l’entraînement mis en place après la rencontre.

‼️ 📺 Mario Hermoso contra la grada de animación del Metropolitano por defender a Griezmann



👉 Un sector de 30-40 personas insultaron a los jugadores



➡️ Insultaban a Griezmann y a Hermoso cuando iban a entrenar tras el partidopic.twitter.com/BhgKWeBgkS — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 21, 2022

De quoi provoquer la grosse colère de son coéquipier Mario Hermoso ! Lui aussi insulté, le défenseur central n’a pas du tout apprécié le comportement des supporters et a souhaité régler ses comptes avec ces 30 à 40 spectateurs mécontents. L’Espagnol, à qui les supporters rappelait son passé au Real Madrid, a totalement perdu sa calme. A tel point qu’un membre du staff et son partenaire Geoffrey Kondogbia ont dû intervenir pour l’empêcher de rejoindre la tribune, pendant que les fans lui lançaient des projectiles. Drôle d’ambiance pour commencer la saison.