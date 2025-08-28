200 ME pour Tchouaméni, le Real Madrid craque

Dans : Liga.

Par Quentin Mallet

Face aux sollicitations venues de l'étranger pour Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid lui a fixé un prix complètement dingue de 200 millions d'euros. Florentino Pérez ne négociera pas à moins.

Couteau suisse de Carlo Ancelotti la saison dernière et régulièrement utilisé en défense centrale, Aurélien Tchouaméni a retrouvé un rôle prépondérant au Real Madrid depuis l'arrivée de Xabi Alonso. Le nouvel entraineur des Merengue a décidé de lui faire confiance en lui accordant un rôle clé devant la défense, lui permettant de garder le contrôle sur le jeu et de redistribuer aux joueurs plus créatifs. L'importance qu'il est en train de prendre au sein de l'effectif madrilène lui permet logiquement d'attiser les convoitises. Une écurie de Premier League a même récemment approché le Real Madrid pour tenter de discuter sur un possible transfert de l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux et de l'AS Monaco. Mais à son sujet, Florentino Pérez a été très clair.

Tchouaméni, le prix en or

Le Real Madrid n'a pas l'intention de se séparer d'Aurélien Tchouaméni. En tout cas, si un club veut le recruter cet été, il devra mettre la main à la poche. C'est ce qu'affirme Defensa Central, qui explique que Pérez a indiqué en coulisses qu'il ne vendrait pas l'international français pour moins de 200 millions d'euros. A lire entre les lignes, si un club débarque avec une offre plus élevée que ce montant, alors la direction madrilène réfléchira. Il y a toutefois de très faibles chances qu'une telle proposition arrive un jour sur la table des négociations.

En tout cas, ce prix très élevé fixé par Florentino Pérez est une grande marque de confiance envers Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain de 25 ans sait déjà qu'il va vivre une saison importante et qu'il ne doit pas se manquer.