Rodrygo et Vinicius, dérapage à Madrid

Dans : Liga.

Par Nathan Hanini

Pour la deuxième journée de Liga, Xabi Alonso a tenté le pari de titulariser Rodrygo sur le côté gauche en lieu et place de Vinicius. Une volonté du Brésilien de changer son fusil d’épaule et de concurrencer son compatriote.

La concurrence sur le front offensif du Real Madrid sera à nouveau rude cette saison. Les places seront chères et certains joueurs vont vivre un exercice 2025/2026 sous pression pour la première de Xabi Alonso. Annoncé sur le départ cet été Rodrygo va finalement poursuivre son aventure au sein de la capitale espagnole. Titulaire sur le côté gauche lors de la deuxième journée de Liga face au promu Oviedo, le Brésilien s’est montré particulièrement remuant notamment lors du premier acte. Par la suite Xabi Alonso a évoqué un changement de l’ancien joueur de Santos pour s’imposer du côté de Madrid. Une volonté de prendre la place de Vinicius selon Marca.

Rodrygo veut s’imposer à gauche

🚨 JUST IN: Vinícius Junior and Rodrygo will now compete for the left-wing. Xabi Alonso agrees.



— @marca pic.twitter.com/IVfxfpr6im — Madrid Universal (@MadridUniversal) August 27, 2025

Après la victoire Xabi Alonso a évoqué la titularisation du joueur de 24 ans à la place de Vinicius. « Je sais que la fin de la saison n'a pas été facile pour lui, mais il a pris un temps important pour lui, pour se remettre à zéro. Il n'était pas non plus avec l'équipe nationale. Dès le début, nous avons discuté... et je le vois motivé. C'est un joueur d'une grande qualité, nous avons partagé des choses et il est temps de les mettre en pratique », explique-t-il. Dans son édition du mercredi, Marca explique que Rodrygo a fait une demande spécifique à Xabi Alonso cet été pour changer son profil et pouvoir évoluer plus souvent sur le côté gauche. Un changement mettant le joueur de 24 ans en concurrence directe avec son compatriote. Le natif d’Osasco cherche un rôle plus important au sein de la formation du technicien espagnol. « Il recherche la rédemption, il veut redevenir le footballeur qui a autrefois illuminé le chemin du Real Madrid. Un changement qui coïncide avec l'idée du Brésilien de rester pour tenter de gagner la confiance de l'entraîneur espagnol », détail le journal Marca. Le Real Madrid tente de créer une concurrence interne afin de retrouver un niveau de jeu à la hauteur des ambitions du club de la maison blanche.