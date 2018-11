Esp : Un ancien du Real veut revoir le Benzema de l’OL

Dans : Foot Europeen, Liga, OL.

Qui pour succéder à Cristiano Ronaldo ? La mi-saison approche et le Real Madrid n’a toujours pas la réponse.

Après le départ du quintuple Ballon d’Or cet été, le club madrilène avait choisi de miser sur des solutions en interne. Et notamment sur le duo composé de Gareth Bale et Karim Benzema. Un rôle que l’attaquant français accepte volontiers, même si son style de jeu le rapproche davantage d’un numéro 10 que d’un vrai buteur. C’est pourquoi son compatriote Christian Karembeu aimerait revoir la précédente version de KB9, celui qui enquillait les buts avec l’Olympique Lyonnais.

« Sans Cristiano Ronaldo, Bale doit être le leader offensif du Real. Il doit être le protagoniste à chaque match disputé. Benzema est là depuis plus longtemps, il a inscrit beaucoup de buts (10 cette saison), sa position le lui permet. Il peut faire une superbe saison, a annoncé l’ancien Merengue interrogé par Sportium. Sans Zinédine Zidane, il doit démontrer qu'il est toujours le Karim que l'on connaît depuis Lyon. » Un Benzema plus égoïste, les supporters et la presse madrilènes n’attendent que ça.